Sénégal: Mbour - Les étudiants de «Macky Family» disent «non» à leur exclusion

Ils sont au nombre de 253 étudiants de «Macky family» à avoir battu le macadam hier, mercredi 7 novembre à Mbour. Ces derniers, devenus ex-pensionnaires des instituts d'enseignement privé, ont dit «non» suite à leur exclusion de ces structures.

Ils ont dénoncé la situation dans laquelle, ils se trouvent suite à leur renvoi consécutif au non-respect des engagements du gouvernement. Ainsi, devant l'autorité préfectorale, ils ont décrié une discrimination dans la gestion des étudiants de l'enseignement supérieur : «nous sommes d'égale dignité avec tous les étudiants sénégalais».

Leur porte-parole du jour a évoqué un besoin réel de regagner les salles de cours au prix de mille privations et sacrifices. Selon lui, «rien ne nous décourage, ni l'absence de pécules de transport, ni la restauration, ni l'hébergement et étant des non habitants de Mbour, ce sont les moyens du bord qui nous aident à assurer la survie». Selon ces étudiants, les professeurs non payés et les engagements non honorés par le gouvernement leur sont du reste préjudiciables.

Par rapport aux mesures envisagées de les recaser ailleurs, l'une d'elles en année de certification dans des études en médecine dégage en touche cette option et invite le gouvernement à trouver une solution durable.

«Nous voulons étudier, nous voulons retourner dans les salles de cours» a-t-elle fait savoir. En ces mots, les étudiants bacheliers étant dans les établissements supérieurs d'enseignement privé sont entrés dans l'enceinte de la préfecture de Mbour avant d'y sortir avec les mêmes propos.