Tunisie: Béja-Soliman - Podium en jeu

Sauf que le CS Chebba n'est pas un client ordinaire et envisage tout simplement de rafler la mise hors de ses bases. Match disputé et indécis en perspective.

Du côté de Jendouba, la régularité fait défaut depuis quelque temps. Ce faisant, en accueillant l'OCK, un club encore inconstant, Jendouba Sport est capable de glaner les trois points de la victoire et se repositionner au classement. A Hammam-Sousse, l'ESHS n'a plus le choix. Seul un bon résultat face à Chebba lui permettra d'entretenir l'espoir d'une «remontada».

Si les gars du Saf-Saf progressent et montent en grade depuis quelque temps, atteindre le haut du pavé et surtout s'y maintenir demande un surcroît d'efforts. L'ASM en a forcément les moyens, mais attention à la réaction des insulaires !

