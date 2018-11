Tunisie: Appel au fair-play

La déclaration a également mis l'accent sur le souci de garantir toutes les conditions requises afin que les journalistes puissent s'acquitter de leurs tâches en Tunisie comme en Egypte.

A fond derrière l'Espérance

Le Comité national olympique tunisien (Cnot) a récemment publié un communiqué dans la perspective de la finale retour de la Ligue des champions qui opposera demain l'Espérance de Tunis à Al Ahly.

Le Cnot a confirmé son soutien inconditionnel au représentant tunisien dans sa quête du trophée continental. Il appelle par ailleurs la Fédération tunisienne de football à défendre les droits des clubs tunisiens, toujours dans le cadre du fair-play et des valeurs olympiques. Le Comité national olympique tunisien s'est également adressé aux supporters de l'Espérance Sportive de Tunis, les appelant à aider leur formation au cours de la finale tout en respectant l'adversaire et l'arbitre.

A l'abri des regards

Volet répétitions de l'EST, le staff technique de l'Espérance Sportive de Tunis a décidé d'imposer un huis clos total au cours des séances d'entraînement avant le match face à Al Ahly prévu demain. Il est à rappeler que les supporters espérantistes ont été autorisés à assister à la séance d'entraînement de lundi durant laquelle ils ont encouragé leurs joueurs avant la finale retour.

Al Ahly s'est entraîné à Radès

La formation d'Al Ahly n'a pas pu s'entraîner mardi au central du stade d'El Menzah. Au moment de leur arrivée à El Menzah, les Cairotes ont trouvé les joueurs de la JS Soukra qui effectuaient une séance d'entraînement au central.

Les Ahlaouis se sont finalement entraînés au stade annexe de Radès.

Les Cairotes en rajoutent une couche !

La formation égyptienne d'Al Ahly a contesté, dans une lettre officielle, les décisions de la Confédération africaine de football à son encontre à l'issue de la finale aller de la Ligue des champions africaine 2018. Les Egyptiens se sont étonnés de la suspension de deux matches infligée à leur attaquant Walid Azaro, qui manquera le match retour, bien que son geste n'ait pas été rapporté sur la feuille du match ni aux images TV du direct. Ils ajoutent que concernant la déchirure de son maillot, Walid Azaro avait été sanctionné par le club mais que ça ne nécessitait pas des sanctions de la part de la CAF. Al Ahly demande également la raison de la convocation de l'entraîneur Patrice Carteron, alors que c'est lui qui a été agressé par un joueur de l'Espérance de Tunis au coup de sifflet final. La formation égyptienne s'est également étonnée de l'amende de 20 mille dollars qui lui a été infligée par la Confédération africaine de football alors qu'aucun débordement dans le stade ou les tribunes n'a été enregistré.

Al Ahly a demandé par ailleurs à la Fédération égyptienne de football d'intervenir pour l'aider dans ce dossier.

Le réalisateur du match aller reconnaît son erreur...

Accusé par les responsables d'Al Ahly d'avoir fuité la scène montrant l'attaquant Walid Azaro en train de déchirer son maillot pour induire l'arbitre en erreur, le réalisateur du match entre Al Ahly et l'Espérance Sportive de Tunis, Hichem Abdelouadoud, a déclaré qu'il n'était pas à l'origine de cette fuite.

Il a ajouté cependant qu'il a commis une erreur en zappant cette vidéo parce qu'il ne l'a pas vue pendant le direct!

Bamlak Tessema Weyesa au sifflet ?

Selon les nouvelles en provenance de la CAF, l'arbitre éthiopien, Bamlak Tessema Weyesa est le mieux placé pour officier la finale retour de Ligue des champions entre l'Espérance Sportive de Tunis et Al Ahly. Cet arbitre de 37 ans, international depuis 2009, a dirigé le plus de matches en cette Ligue des champions avec six rencontres à son actif, dont deux de l'EST. Le premier contre Township Rollers (victoire de 4-1), et le second face à l'ESS (victoire de 2-1).

Entraînement d'Al Ahly : ce soir à Radès

Pour Al Ahly, la séance d'entraînement d'aujourd'hui aura lieu au stade olympique de Radès en nocturne. Elle sera ouverte aux médias pendant les 15 premières minutes conformément aux règlements de la Confédération africaine de football. Une conférence de presse sera tenue une demi-heure avant le coup d'envoi de la séance d'entraînement en présence de l'entraîneur Patrice Carteron et du capitaine de l'équipe, précise la même source.

Carteron aurait ordonné à Azaro de déchirer son maillot!

Une nouvelle vidéo fuitée du match entre Al Ahly et l'Espérance Sportive de Tunis a récemment montré que l'attaquant d'Al Ahly, Walid Azaro, a échangé quelques mots avec son entraîneur Patrice Carteron pendant que l'arbitre du match Mehdi Abid Charef consultait la VAR. Le buteur d'Al Ahly a ensuite déchiré son maillot pour faire croire à l'arbitre qu'il a été victime d'un tirage de maillot dans la surface. Cet échange laisse croire que l'entraîneur français a demandé à son attaquant de déchirer son maillot...

Liste des joueurs cairotes

Gardiens de but: Cherif Ikrami, Mohamed Chennaoui et Ali Lotfi

Défenseurs: Saâd Samir, Salif Koulibaly, Sabri Rahil, Aymen Achraf, Mohamed Heni et Bassem Ali

Milieux de terrain: Amrou Soulia, Houssem Achour, Karim Nedved, Akram Taoufik, Islam Mouhareb, Ahmed Hamdi, Ahmed Hammoudi, Mido Jaber et Nasser Maher

Attaquants: Walid Slimane, Salah Mohsen, Marouane Mohsen.