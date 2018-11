Tunisie: Les surprises du staff technique !

La liste annoncée par le staff technique de la sélection tunisienne en vue des deux prochains matches face à l'Egypte et contre le Maroc n'est pas dénuée de nouveautés. Okbi et Kanzari ont ainsi fait appel à plusieurs nouveaux noms, tels que Ali Abdi, Slimen Kchok, Walid Karoui, Bilel Saïdani et Mohamed Drager.

Come-back de Ferjani Sassi

Le portier tunisien, Moez Hassen, et le milieu de terrain, Ferjani Sassi ont aussi effectué leur retour en sélection. La Tunisie affrontera l'Egypte et le Maroc les 16 et 20 novembre courant à Alexandrie et au stade de Radès. Rappelons aussi que dans la perspective de la reprise de l'équipe nationale, la Confédération africaine de football a confié le match Tunisie-Egypte à Victor Miguel de Freitas Gomes, assisté de Zakhele Thusi Siwela et Johannes Sello Moshidi.

L'agenda du team tunisie

Le stage de la sélection tunisienne débutera donc dimanche 11 novembre avec un premier entraînement au terrain annexe d'El Menzah à huis clos à partir de 16h00 et le départ pour la ville égyptienne Alexandrie est prévu mercredi 14 à 14h00.

Les Aigles de Carthage, rappelle-t-on, qui avaient assuré leur qualification pour la phase finale depuis le 13 octobre dernier après leur victoire à Radès sur le Niger (1-0), but de Yassine Meriah à la 17' lors de la 5e journée, tenteront de consolider leur leadership du groupe J (12 points) sur les Pharaons également qualifiés (deuxièmes avec 9 points). Au match aller disputé le 11 juin 2017 à Radès lors de la première journée des éliminatoires, les Tunisiens s'étaient imposés (1-0) grâce à un but de Taha Yassine Khenissi à la 47'.

Programme du stage du 11 au 16 novembre

Dimanche 11/11/2018 : entraînement à 16h00 au terrain annexe d'El Menzah (huis clos)

Lundi 12/11/2018 : entraînement à 15h00 au terrain central d'El Menzah (huis Clos)

Mardi 13/11/2017 : entraînement à 15h00 au terrain central d'El Menzah (ouvert aux médias 15mn)

Mercredi 14/11/2018 : entraînement à 10h00 au terrain central d'El Menzah (huis clos)

Départ à 14h00 Tunis/Alexandrie

Jeudi 15/11/2018 : entraînement à 15h00 à Borj El Arab (ouvert aux médias 15 mn )

Vendredi 16/11/2018 : match Egypte/Tunisie à 17h00 (heure tunisienne)

Retour en Tunisie après le match

Egypte: absences de Gabr, Fathy, Sobhi et Kouka

Déjà qualifiés pour la CAN 2019, l'Egypte et la Tunisie s'affrontent donc le 16 novembre à Alexandrie à l'occasion de la 5e journée des qualifications. 27 joueurs ont été retenus par le sélectionneur des Pharaons, Javier Aguirre, en vue de cette échéance.

On note les absences d'Ali Gabr, Ahmed Fathy, Ramadan Sobhi et Ahmed Hassan Kouka, tandis qu'Amr El-Sulaya (Al Ahly) effectue son retour pour la première fois depuis juin 2015.