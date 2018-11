Tunisie: Etre proche des producteurs pour un meilleur service

Parmi les participants à ce salon, il a cité, entre autres, les professionnels de la distribution, du transport et de la logistique des produits alimentaires, les industriels des produits alimentaires spécialistes des produits bio, les producteurs et distributeurs des équipements et du matériel agricole, les entreprises d'emballage et d'étiquetage, les vendeurs et les grossistes des équipements frigorifiques, les professionnels des équipements et du matériel de cuisine, les spécialistes du processus de transformation alimentaire, les cabinets d'ingénierie agroalimentaire, les importateurs et les exportateurs des produits agroalimentaires, les spécialistes du stockage et du conditionnement , les huileries, les laboratoires de recherche dans les 2 secteurs précités et les agriculteurs.

Echanger les expériences

Il a ajouté que ce salon constitue une opportunité pour les participants et surtout les chercheurs et les spécialistes dans les 2 secteurs pour échanger leurs opinions et leurs expériences afin d'assurer la promotion de la production et de l'innovation et garantir l'autosuffisance et la sécurité alimentaire pour le pays. Il a indiqué que ce salon enregistre aussi la participation de l'organisation des Nations unies pour le développement industriel et certains organismes nationaux comme l'Apii, l'Apia, le Crda et des structures spécialisées dans les domaines de l'agriculture bio, de la production animale, de l'irrigation, des barrages et de l'aquaculture.

En marge de ce salon, aura lieu un colloque scientifique comportant 3 conférences. La première intitulée : «Conchyliculture, l'actualité et l'avenir» et sera présentée par Mohamed Chalghaf, ingénieur responsable à l'Institut supérieur de pêche et d'aquaculture de Bizerte (jeudi 15 novembre à 14h00).

La seconde abordera: «Les incitations financières au profit des investissements réalisés dans le secteur agricole, de la pêche, des services annexes et de la première transformation» et sera donnée par Mme Salwa B. Abdallah, D.G de l'Apia (vendredi 16 nov à 15h00). Enfin, la troisième conférence s'attardera sur: «La stratégie régionale pour le développement du secteur de l'olivier au gouvernorat de Sousse» et, sera présentée par deux ingénieures agronomes du Crda en l'occurrence Mme Imen Msolli et Mme Manel B. Sleymia ( samedi 17 novembre à 15h00).