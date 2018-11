Tunisie: Lancement du circuit écotouristique

Le programme d'intervention comprend la mise à niveau de deux aires de repos sur la route nationale n° 16 traversant Chott El Jérid et l'aménagement d'un mini-musée de l'environnement, sous forme de conteneur de 6 mètres sur 3, équipé en énergie solaire. Une exposition permanente de photographies anciennes et de cartes sera programmée au musée qui présentera des légendes liées à Chott El Jérid, notamment la légende de la mer dans le désert.

Le projet associe la protection de Chott El Jérid à la préservation des ressources naturelles et en fait une destination écotouristique, en harmonie avec le tourisme oasien et saharien.

Les travaux prévus seront axés sur Chott El Jérid au point kilométrique 50, au sud de la délégation de Degache, en vue de valoriser l'écosystème, de dynamiser l'activité économique, à travers le tourisme environnemental durable, et de sensibiliser le public, à l'échelle locale, nationale et internationale, à la protection de Chott El Jérid en tant que zone humide d'importance internationale inscrite sur la liste Ramsar depuis 2007 et dans le patrimoine mondial de l'Unesco depuis un an.

Un circuit écotouristique sera lancé, début 2019, à Degache, par l'association Volonté pour le développement de Tozeur, en partenariat avec l'Union internationale pour la conservation de la nature (Uicn). Le projet vise à valoriser le produit écotouristique et la biodiversité à Chott El Jérid et, particulièrement, dans la délégation de Degache.

