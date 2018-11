Tunisie: «La fille de la lune» sous les projecteurs !

Soucieuse de cette triste et cruelle réalité, Hiba Dhaouadi veut sensibiliser l'opinion publique et le gouvernement sur cette condition qui touche les enfants tunisiens afin de promouvoir la recherche médicale, la prise en charge de la maladie par l'Etat ou encore l'aménagement de structures adaptées aux enfants de la lune.

Cette maladie génétique rare oblige les enfants à se protéger totalement du soleil et de tout rayon ultra-violet, leur interdisant la lumière à tout prix sans être totalement couverts, sous peine d'entraîner des brûlures et des lésions cancéreuses.

Le film, d'une durée de 62 minutes, dévoile la vie peu ordinaire de Lamia, Aya et Siham... Mais en Tunisie, ils sont environ mille enfants à souffrir de Xeroderma Pigmentosum (soit le taux le plus élevé au monde), contre 70 enfants en France et 300 aux Etats-Unis.

