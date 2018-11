Tunisie: Un peu plus dans l'histoire

L'EST a pris l'habitude de se mettre en phase fertile. Encensée par les uns, critiquée par les autres, elle ne laisse jamais indifférent. Il y a les joueurs et leur entraîneur, mais aussi tous ceux qui contribuent à la performance, à l'exploit, à la santé de l'équipe, à sa notoriété, à son image. Il y a ceux qui gèrent, mais également tous ceux qui veillent au grain. Il est important d'avoir une équipe qui gagne. Une équipe de résultats. L'envie de se surpasser, de se distinguer peut changer un parcours. Un destin. Cela témoigne d'une personnalité affirmée et d'un caractère bien trempé.

L'Espérance entre chaque fois un peu plus dans l'histoire, un peu plus dans les performances. Il est évident que son évolution découle d'une certaine cohérence. D'une mobilisation à toutes épreuves. On sait aujourd'hui ce qui fait sa force. Mais on sait encore davantage son aptitude à façonner tout ce qui a rapport à la compétition. Au football. L'EST sait être efficace. Dans tout ce qui est demandé, voire exigé, les principes de base subsistent quel que soit le nom de l'adversaire. Le statut, les certitudes impriment une personnalité, un mode de comportement, une ligne de conduite. Elle ne dispute pas seulement demain la finale de la Ligue des champions d'Afrique, mais elle s'ouvre encore à des choses nouvelles, bousculant les limites pour extraire le meilleur dans une compétition aussi relevée.

Comme elle sait gagner, l'Espérance sait aussi dérouler un football multiforme, à géométrie variable. L'idée que l'on se fait de l'équipe, des joueurs et de leur entraîneur est qu'ils s'inscrivent souvent dans une alternative de rigueur, de rationalité et de constance. Les véritables besoins et impératifs ne sont pas ignorés, du moins d'après ce qu'on a pu constater sous l'effet de choix et d'orientations souvent adéquats. Ce qui impose et retient l'attention tourne autour du jeu, du comportement des joueurs et de leur mode d'emploi. De l'efficacité, de la rigueur. L'idée est bien là : aborder demain la finale sous un angle et une approche complètement différents du passé. On devrait comprendre que quelles que soient les contraintes, l'équipe aura toujours le droit d'aspirer à un football qui ne soit pas inspiré de manquement ou de restriction dans le jeu. L'une des principales vertus de la formation espérantiste a été de tout temps, et l'est certainement encore, cette aptitude à se remettre constamment en question. Chose qui ne manque pas à chaque fois de lui indiquer le chemin à suivre, mais aussi ce qui lui avait échappé déjà. L'esprit du jeu est toujours de nature à évoluer. A prendre une nouvelle forme, une autre dimension.

Le privilège de faire le jeu, le privilège qui permet d'entrer dans la postérité est le domaine exclusif d'une équipe comme l'Espérance. On aimerait qu'elle continue demain face à Al Ahly à produire des feux d'artifice. Qu'elle continue à faire entendre sa musique.