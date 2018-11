Tunisie: Aux JCC, deux documentaires sénégalais donnent la parole à l'histoire politique du Sénégal

Les autorités tunisiennes confisquent et parcourent les téléphones d'hommes… Plus »

Les principaux plans du film laissent voir un espace aux murs défraîchis, jaunis et délabrés, qui s'écroule sous le poids de l'âge. Le tableau des jours de visites affichant toujours : "mercredi - dimanche et jours fériés".

"Kédougou" et "Silence", des documentaires sénégalais en lice dans la catégorie court métrage des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), traitent de la problématique de la mémoire et de la politique, en lien avec la parole, écho de l'histoire ou instrument confisqué.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.