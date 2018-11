Sénégal: La campagne agricole atteint des productions records

L'effet combiné du programme agricole régulier, du programme d'adaptation et la bonne pluviométrie, qui a caractérisé la deuxième moitié de la campagne, expliquent les très bonnes récoltes attendues pour l'ensemble des spéculations.

Et une méthodologie de collecte commune aux 15 pays de la CEDEAO plus le Tchad et la Mauritanie a toujours permis de confirmer cette tendance haussière des productions agricoles au Sénégal.

La mission conjointe, composée du CILSS, de la FAO, du PAM, du FEWSNET et du Gouvernement du Sénégal, chargée d'évaluer les récoltes de la campagne de 2018 faisait face à la presse, ce mardi 6 novembre 2018, au Ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural, sis aux Sphères ministérielles de Diamniadio, pour faire la restitution publique des chiffres de cette présente campagne agricole, en présence de tous les acteurs et des représentants venus de chacune des 15 régions du Sénégal.

Auparavant, le porte-parole du jour de cette mission, le Tchadien Al Khalil Adoum du CILSS est revenu sur les différentes étapes de leurs travaux en précisant que la mission s'est déroulée du 30 octobre au 6 novembre 2018 et a eu à rencontrer les différents services nationaux concernés par le suivi de la campagne agricole (DAPSA, CONACILSS, Direction de l'Agriculture, Direction de la Protection des Végétaux, Groupe de Travail Pluridisciplinaire, Secrétariat Exécutif du Conseil National à la Sécurité Alimentaire, les Organisations des Producteurs, les Partenaires Techniques et Financiers, FAO et PAM).

Poursuivant, il a rappelé que la mission a analysé la méthodologie des statistiques agricoles, la situation pluviométrique, la situation hydrologique, la situation des cultures, la situation phytosanitaire et la situation pastorale, entre autres.

Selon la mission conjointe, c'est l'effet combiné du programme agricole régulier au programme d'adaptation et la bonne pluviométrie qui a caractérisé la deuxième moitié de la campagne, qui expliquent les très bonnes récoltes attendues pour l'ensemble des spéculations.

Les résultats prévisionnels livrent, par spéculation, les chiffres suivants pour la campagne de l'année 2018: production céréalière estimée à 2 million 732 mille 109 tonnes, soit une hausse de 9% par rapport à 2017 et une hausse de 47% par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

Cette production céréalière se répartit comme suit : la production du Riz est de 1 million 132 mille 795 tonnes, soit une augmentation de 12% par rapport à la campagne agricole de 2017 et une hausse de 47% par rapport à la moyenne des 5 dernières années,

La production d'arachide est de 1 million 432 mille 086 tonnes, soit une hausse de 2% par rapport à l'année 2017 et une hausse de 49% à la moyenne des 5 dernières années, etc. Des recommandations ont été faites à l'endroit du Sénégal. Il s'agit de pérenniser et renforcer le programme d'adaptation, entre autres.