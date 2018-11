Sénégal: MCC - 550 millions de dollars pour le pays

Le Conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation (MCC) du gouvernement américain a approuvé aujourd'hui le nouveau Compact pour l'énergie pour le Sénégal d'une valeur de 550 millions de dollars, destiné à accroître la fiabilité et l'accès à l'électricité, soutenir la croissance économique et réduire la pauvreté.

Le gouvernement du Sénégal contribuera au Compact avec une enveloppe supplémentaire de 50 millions de dollars pour stimuler la croissance économique et les progrès, portant l'investissement total à 600 millions de dollars.

Le MCC et le gouvernement du Sénégal ont développé le Compact pour renforcer le secteur de l'énergie afin de répondre à la demande croissante d'électricité fiable dans l'une des économies les plus dynamiques de l'Afrique, et partenaire stratégique important des États-Unis en Afrique de l'Ouest.

« Je suis heureux d'annoncer que le conseil d'administration du MCC a approuvé le Compact pour l'énergie pour le Sénégal », a déclaré le responsable par intérim du MCC, Jonathan Nash.

«Le MCC est fier de collaborer avec le Sénégal pour relever les plus grands défis économiques du pays. Ce Compact pourrait stimuler la croissance économique et réduire la pauvreté en améliorant le secteur de l'électricité au Sénégal, en réduisant les coûts et en élargissant l'accès à l'électricité aux populations et aux entreprises».

«Ce Compact aidera le Sénégal à développer son infrastructure électrique et à renforcer son secteur énergétique, transformant ainsi la vie de millions de personnes à travers le pays», a déclaré l'ambassadeur américain au Sénégal, Tulinabo Mushingi. « Son impact se fera sentir pour les années à venir ».

Dans l'attente de l'examen du Congrès, le Compact du MCC pour l'énergie pour le Sénégal devrait être signé dans les prochaines semaines.

Le Compact pour l'énergie pour le Sénégal comprend trois projets: la modernisation et de renforcement du réseau de transmission de la SENELEC, l'accroissement de l'accès à l'électricité dans les zones rurales et le développement des capacités.

Le gouvernement du Sénégal a mis en place une unité de gestion de projet chargée de travailler avec le MCC à l'élaboration du Compact, l'Unité de formulation et de coordination du deuxième programme MCA-Sénégal (UFC).

Au cours du processus de développement du Compact, le MCC et l'UFC ont identifié conjointement les principaux obstacles à la croissance économique et a coordonnées les activités du Compact les plus susceptibles de contribuer à une croissance économique durable, réduisant la pauvreté.

Le développement du Compact a inclus un processus de consultation, impliquant la société civile, d'autres agences gouvernementales et le secteur privé.