Tunisie: Mohamed Ennaceur rend son verdict aujourd'hui

En définitive, la balle est maintenant dans le camp du bureau de l'ARP dont les membres se prononceront, aujourd'hui, sous la double pression aussi bien du bloc parlementaire nidaïste dont les membres sont en réunion ouverte attendant le verdict qui sera rendu par Mohamed Ennaceur et ses collaborateurs que de celle qui sera exercée à son encontre par les blocs parlementaires d'Ennahdha, de la Coalition nationale et de Machrou Tounès, considérés comme les grands soutiens de Youssef Chahed.

Elle a été respectée, toutefois, la situation est régularisable dans la mesure où on est encore en période de proposition tant que la confiance n'est pas encore accordée et le gouvernement peut rectifier la situation avant de passer au vote».

«L'article en question, confie à La Presse le constitutionnaliste Jawher Ben M'barek, stipule que toute création ou annulation d'un département ministériel (relevant des compétences constitutionnelles du chef du gouvernement) doit être le couronnement de délibérations au sein du Conseil des ministres et être matérialisée dans un décret gouvernemental qui doit être publié avant la désignation du ministre qui aura à diriger le nouveau département. Donc, l'acte de création juridique des nouveaux ministères n'est pas encore là et Youssef Chahed n'a pas respecté la procédure».

On apprend que le président de la République reproche au chef du gouvernement le fait d'avoir commis deux infractions qui peuvent amener l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) via son bureau directeur à inviter Youssef Chahed à revoir sa copie.

