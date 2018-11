Tunisie: Le monde des affaires en plein mouvement

Intervenant lors d'une conférence de presse, tenue hier à Tunis, Mme Amara a précisé qu'un accord de partenariat sera signé entre la Tunisie et l'Egypte, à l'occasion de ce forum de partenariat international et multisectoriel qui s'adresse, en premier lieu, aux dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) qui souhaitent développer leur affaire à l'international.

La place belle à l'Egypte

Se référant aux statistiques de l'Institut national de la statistique (INS), la Conect international souligne que la balance des échanges commerciaux tuniso-égyptiens montre une croissance annuelle moyenne négative des exportations tunisiennes vers l'Egypte, soit un taux de -1% au cours de la période 2013 - 2017.

En revanche, la croissance annuelle moyenne des importations tunisiennes depuis l'Egypte est de 17% durant la même période. Les produits chimiques représentent 64% du total des exportations de la Tunisie vers l'Egypte, suivis par les machines, équipements et appareils (16%) et les produits agroalimentaires (6%).

Pour ce qui est des importations, les produits minéraux représentent 48% du total des importations de la Tunisie depuis l'Egypte, suivis par les produits agroalimentaires (10%) et textile et habillement (8%). D'après Amara, plusieurs opportunités d'affaires sont offertes aux deux pays pour développer davantage le commerce bilatéral, dans une approche gagnant-gagnant.

Village d'innovation

Mieux encore, 574 participants, dont 241 venant de 30 pays d'Afrique, d'Europe, du Maghreb, du Moyen-Orient, d'Asie et d'Amérique, assisteront au forum pour discuter et étudier les possibilités de coopération et de partenariat dans plus de 40 secteurs économiques prometteurs et dynamiques".

Par ailleurs, un village d'innovation "Startup village", pris en charge par la Conect International, sera organisé lors des journées de Futurallia Tunisia 2018. Une vingtaine de startuppers tunisiens sélectionnés qui ont une solution innovante et prête à la commercialisation à l'international y prendront part. L'objectif est de mettre en exergue les compétences ainsi que l'intelligence tunisiennes, estime l'oratrice.

Le forum prévoit, en outre, plus de 8.000 rencontres B to B entre 600 participants. Pour le président de la Conect, Tarek Chérif, c'est une occasion proprice offerte aux entreprises tunisiennes qui peuvent en tirer pleinement profit pour le bien de leurs affaires. Au programme du forum, organisé par Conect international, une remise du trophée de la femme manager de l'année est prévue.

Le président de la Conect a, également, indiqué que ce forum verra aussi la participation de plusieurs experts relevant du domaine économique, de chefs d'entreprise et d'hommes d'affaires de la Tunisie et de l'étranger.