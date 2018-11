Cote d'Ivoire: Un jeune chasseur se suicide après avoir fusillé sa petite amie

«Entre 17h et 17h30, nous avons entendu une personne crier : Au secours ! Au secours ! Il va me tuer; puis des coups de fusil », avance un travailleur de l'antenne de la RTI située non loin du lieu du drame.

Une fois sur les lieux, Eric envoie des messages à sa mère lui annonçant qu'il va se suicider avant de sortir son fusil et faire feu sur sa copine. La croyant morte, il retourne le canon contre lui-même et prend la décharge en pleine poitrine.

Il prend soin de scier le canon de son fusil de chasse et va convaincre Virginie de le suivre dans les broussailles. « J'ai tué des gibiers, prends des sacs et allons les chercher », aurait-il dit à son amante qui ne se doutait de rien.

