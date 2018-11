Rwanda: Diane Rwigara encourt vingt-deux ans de prison ferme

La jeune opposante rwandaise de 37 ans est poursuivie pour « insurrection contre l'État » et « faux et usage de faux ». Elle a comparu, le 7 novembre, avec sa mère contre laquelle a été requise la même peine.

Le 7 novembre, alors que se tenait l'audience de son procès, l'opposante a déclaré que ses convictions demeuraient inébranlables et que s'il le fallait, elle retournerait en prison. « Je maintiens mes propos, ils sont le reflet de mon parcours politique couplé à l'appel lancé aux Rwandais de résister à la peur et de parler haut et fort pour notre pays ... J'espère ne pas retourner en prison mais s'il faut que j'y retourne, j'y retournerai », a-t-elle déclaré à son arrivée au tribunal.

Finalement, le tribunal où le ministère public a requis vingt-deux ans de prison ferme contre l'opposante et sa mère poursuivies, la première pour « insurrection contre l'État » et « faux et usage de faux », et la seconde pour « incitation à l'insurrection » et « incitation à des divisions ».

Les tribulations de Diane Rwigara débutent il y a un an alors qu'elle affichait son ambition de briguer la magistrature suprême. Dans la foulée de son annonce, des photos d'elle dénudées font le tour de la toile. Sa détermination à ne pas renoncer à sa candidature et ses sorties médiatiques assez virulentes contre le pouvoir de Kigali conduiront à son arrestation puis à son procès.

Diane Rwigara est la fille de Rwigara Assinapol, un riche industriel mort en 2015 dans un accident considéré par sa famille comme un assassinat politique. Elle est connue pour ses critiques contre la gouvernance du président rwandais.