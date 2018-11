Ghana: L'entreprise locale Goil intègre le projet d'exploration des blocs offshore d'Exxon Mobil dans le pays

Absent depuis quelques mois des sélections du Ghana, les frères Ayew (Andre et Jordan) vont faire leur… Plus »

Cependant les autorités du pays, sur consigne du président Nana Akufo-Addo, ne comptent pas laisser en rade les firmes locales qui s'activent dans le domaine. L'État ghanéen exige que 5% des parts de marché soit attribuées à une entreprise locale. Ainsi, Goil (Ghanaian Oïl and Gaz Compagny) est la première entreprise à bénéficier des fruits de cette démarche politique. Sur approbation du gouvernement, la multinationale Exxon Mobil a noué un partenariat avec l'entreprise local Goil. Les deux sociétés vont travailler ensemble dans l'exploration et la gestion de 6 blocs pétroliers dans le pays. À noter que le Ghana produit 200.000 barils par jour dans ses trois champs pétroliers en production.

Suite au lancement des premiers appels d'offres, les géants pétroliers internationaux se bousculent pour les blocs offshores du Ghana. «Plusieurs compagnies internationales et nationales ont manifesté leur intérêt pour notre offre d'octroie de licences», révèle le ministre de l'énergie, Peter Amewu. Pour le moment, Exxon Mobil détient le jackpot et Accra cherche à donner un coup de main aux entreprises locales.

