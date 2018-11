Algérie: 5 éléments de soutien aux groupes terroristes appréhendés à Tissemsilt et Boumerdès (MDN)

Alger — Cinq éléments de soutien aux groupes terroristes ont été appréhendés mercredi par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) à Tissemsilt et Boumerdès, tandis que deux casemates pour terroristes et deux bombes de confection artisanale ont été détruites à Tizi Ouzou et Tipaza, indique jeudi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements de l'ANP ont appréhendé en coordination avec les services de la Sûreté nationale, le 7 novembre 2018 à Tissemsilt (2ème Région militaire) et Boumerdès (1ère Région militaire), cinq (5) éléments de soutien aux groupes terroristes, tandis que d'autres détachements ont découvert et détruit deux (2) casemates pour terroristes et deux (2) bombes de confection artisanale à Tizi Ouzou et Tipaza (1ère Région militaire)", précise la même source.

D'autre part, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire), "39 contrebandiers et saisi un camion, 8,5 tonnes de ciment, 3 groupes électrogènes, 4 marteaux piqueurs et deux 2 détecteurs de métaux, tandis qu'un autre détachement a saisi, à El Oued (4ème Région militaire), 13.000 unités de différentes boissons".

Par ailleurs, un détachement de l'ANP, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, a arrêté, à Adrar (3ème Région militaire), "trois narcotrafiquants en leur possession 8.770 comprimés psychotropes", ajoute le MDN.