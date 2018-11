Algérie: FAO - Les régimes alimentaires de mauvaise qualité, une menace pour la santé publique

Alger — Les régimes alimentaires de mauvaise qualité représentent une menace pour la santé publique plus élevée que le paludisme, la tuberculose et la rougeole, a prévenu l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dans une note publiée sur son site web.

Un décès sur cinq est attribué à des régimes alimentaires de mauvaise qualité, a déclaré cette agence onusienne qui invite les décideurs politiques à faire de la réduction des pertes et du gaspillage alimentaires une priorité en vue d'améliorer l'accès des populations à une nourriture saine et nutritive.

Elaborée par le Panel mondial sur l'agriculture et les systèmes alimentaires en faveur de la nutrition, en partenariat avec la FAO, la FAO attire l'attention sur l'ampleur du gaspillage alimentaire dans le monde, en affirmant que, près d'un tiers de toute la nourriture produite et destinée à la consommation humaine ne parvient jamais jusqu'à l'assiette du consommateur.

La publication donne un aperçu de la teneur en nutriments dans certains aliments tels que les fruits, les légumes, les semences, les noix, les produits laitiers, la viande et les fruits de mer, qui sont également des denrées hautement périssables et donc susceptibles de connaître des pertes tout au long du système alimentaire.

Les chiffres sont stupéfiants: chaque année, plus de la moitié de tous les fruits et légumes produits dans le monde sont soit perdus, soit gaspillés. Environ 25 % de l'ensemble de la viande produite, soit une source vitale de protéines, n'est pas consommé (l'équivalent de 75 millions de vaches).

"Afin de lutter contre toutes les formes de malnutrition et de promouvoir des régimes alimentaires sains, nous devons mettre en place des systèmes alimentaires qui soient capables d'améliorer la disponibilité, le caractère abordable et la consommation d'aliments frais et riches en nutriments pour tout le monde", ont préconisé les membres du Panel. "Agir afin de réduire les pertes et le gaspillage d'aliments frais et nutritifs est une étape essentielle de ce processus", ont -ils ajouté.

La note propose une série d'actions politiques à prendre à travers l'ensemble du système alimentaire, à savoir éduquer les protagonistes, se concentrer sur les aliments périssables, améliorer les infrastructures publiques et privées, encourager l'innovation et combler le fossé en matière de manque de données et de connaissances sur les pertes et le gaspillage alimentaires.

"Les actions politiques du Panel mondial donnent à voir la manière dont le fait de réduire les pertes et le gaspillage alimentaires pourraient jouer un rôle dans l'amélioration des régimes alimentaires qui affectent trois (3) milliards de personnes à travers le monde et sont souvent responsables de la sous-alimentation persistante, de la hausse du surpoids, de l'obésité et de l'augmentation des cas de maladies non transmissibles", a souligné le Président de la Fondation pour la santé publique d'Inde (PHFI), le Professeur Srinath K. Reddy, qui est également membre du Panel.

=Les manque d'infrastructures adéquates à l'origine des pertes alimentaires dans les pays pauvres=

Les données de la FAO indiquent que dans les pays à faibles revenus, la nourriture se perd surtout lors de la récolte, du stockage, de la transformation et du transport, tandis que dans les pays à revenu élevé, le problème est à chercher du côté du gaspillage au niveau du vendeur et du consommateur.

Tous ont un impact direct sur le nombre de calories et de nutriments disponibles à la consommation.

Les pertes et le gaspillage en micronutriments représentent une vive source d'inquiétude, étant donné leur impact direct sur le bien-être, la capacité d'apprentissage et la productivité des personnes.

D'un point de vue mondial, l'agriculture produit 22 % en plus de vitamine A que ce dont nous avons besoin.

Néanmoins, après les pertes et le gaspillage alimentaires, la quantité disponible pour la consommation humaine est 11 % moins élevée que celle nécessaire. Réduire les pertes et le gaspillage d'aliments nutritifs pourrait donc apporter de nombreux bienfaits pour la santé.

Cela engendrerait également des retombées économiques car la valeur de la nourriture soit perdue, soit gaspillée, à l'échelle mondiale, est estimée à 1 trillion de dollars.

Manger plus de la nourriture déjà produite permettrait également d'éviter le gaspillage de l'eau, de la terre et de l'énergie utilisées pour sa production.