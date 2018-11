Algérie: Le pays, "une référence" en matière de réconciliation nationale

Sur le plan des relations internationales, M. Si Afif a appelé à la nécessité de soutenir les causes justes à travers le monde, réaffirmant l'engagement permanent de l'Algérie à l'application des résolutions onusiennes qui sont compatibles, a-t-il dit, avec les principes constants de sa politique étrangère s'appuyant sur le dialogue, le rapprochement entre les parties en conflit, le règlement de ces conflits et le respect du principe de non-ingérence dans les affaires internes des pays en vertu de la Charte des Nations Unies, ainsi que l'application de la légitimité internationale.

Par la même occasion, le président de la Commission a présenté un aperçu sur l'APN, évoquant en particulier l'augmentation notable de la représentation des femmes (31%) dans la chambre basse du Parlement, ce qui constitue, selon lui, l'une des réformes les plus significatives initiées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et ce avant d'aborder les réformes politiques, économiques et sociales entreprises par l'Algérie. Il a salué, à ce titre, la clairvoyance du président Bouteflika, et les réalisations accomplies dans le cadre de la Réconciliation nationale.

Il a mis en avant, à ce propos, la nécessité de relancer, renforcer et développer ces relations, notamment dans les domaines parlementaire et économique, relevant, dans ce sens, l'importance de la diplomatie parlementaire dans le rapprochement entre les peuples.

Lors de l'audience que lui a accordée, le président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté de l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelhamid Si Afif, l'ambassadeur argentin a mis en avant la diversité et la richesse dont jouit l'Algérie sur tous les plans, affirmant qu'elle était devenue "une référence" en matière de réconciliation nationale, une réconciliation, a-t-il dit, érigée en "approche" exportée aux pays en proie aux conflits, a indiqué un communiqué de l'APN.

