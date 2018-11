Algérie: Algérie-Qatar - Rencontres pour examiner les opportunités de partenariat et d'investissement

Doha — Des rencontres B to B entre des opérateurs économiques algériens et leurs homologues qataris ont été organisées, mercredi à Doha (Qatar), en présence du ministre du Commerce, Saïd Djellab, où il a été question des opportunités de partenariat et d'investissement offertes dans le secteur économique de chacun des deux pays.

Lors de son allocution d'ouverture de ces rencontres, organisées en marge des travaux de Salon "Hospitality & Food" au Qatar 2018, le ministre a mis en avant l'importance du marché qatari pour le produit algérien, étant un portail permettant l'accès aux marchés asiatiques.

Outre la stratégie visant l'orientation vers les marchés africains, l'Algérie s'emploie également à élargir les perspectives d'exportation de ses produits vers les différents pays du monde.

Ces rencontres B to B ont été marquées par des concertations importantes entre les opérateurs économiques des deux pays qui ont examiné des questions ayant trait, notamment, aux coûts de transport, aux conditions de travail, la qualité des produits et les services exigées par chacune des deux parties.

En marge de ces rencontres, un accord a été conclu entre une entreprise algérienne d'emballage et d'étiquetage des produits agricoles " Afri Dattes" et une entreprise qatarie des dattes " Al Wadjba Dates Factory".

" Nous saisissons cette opportunité pour développer le produit algérien et accéder à d'autres marchés, à travers l'Etat du Qatar et parvenir à concrétiser les objectifs tracés, à savoir la valorisation du produit algérien et son exportation, en sus de tirer profit de l'expérience qatarie", a précisé le Directeur général de l'entreprise "Afri Dattes", khiredine El Mouaz.

Le Directeur général (DG) de « Al Wadjba Dates Factory», Hamed Rached a mis en avant, pour sa part, le caractère important de ce partenariat en mesure de diversifier les produits proposés par l'entreprise, et ce à la faveur de l'intégration de la variété Deglet Nour parmi l'ensemble des produits commercialisés.

Dans ce contexte, le responsable a mis en avant la qualité supérieure du produit algérien, caractérisé par son goût mielleux unique et riche en apport nutritionnel.

Une vidéo sur les atouts naturels et économiques a été projetée à cette occasion, mettant en avant les opportunités d'investissement offertes en Algérie.

Pour rappel, le salon « Hospitality & Food » de Doha fermera ses portes demain jeudi.