Algérie: PLF2019 - Le FNI octroie des crédits à la CNR pour la préservation de ses équilibres financiers

"L'emploi ne concerne pas uniquement le secteur du Travail. Il s'agit d'un dossier commun, d'où la nécessité de conjuguer les efforts des différents secteurs, notamment ceux à forte employabilité, générateurs de richesse et d'investissement productif à l'instar de l'habitat, des travaux publics, de l'hydraulique, de l'agriculture, de l'industrie et du tourisme", a-t-il rappelé.

Concernant le budget de son secteur dans le cadre du PLF 2019 estimé à 181,093 milliards DA, M. Zemali a fait savoir que "plus de 90% du budget de fonctionnement étaient destinés à la promotion de l'emploi, la modernisation de l'administration et la couverture sociale des franges vulnérables".

Dans ce contexte, M. Zemali a précisé que "les affectations octroyées au titre des dépenses de la solidarité nationale pour l'exercice 2019 sont estimées à 97,539 milliards DA consacrées à assurer la couverture sociale des franges vulnérables, notamment à travers une allocation complémentaire mensuelle au profit des retraités et des invalides et une revalorisation exceptionnelle des pensions de retraite dans le cadre de la CNAS et de la CASNOS".

Alger — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali a révélé, mercredi à Alger, que le projet de loi de Finances 2019 autorisait le Fonds national d'Investissement (FNI) à octroyer des crédits au profit de la Caisse nationale des retraites (CNR) en vue de soutenir ses capacités de couverture des pensions de retraite et lui permettre de préserver ses équilibres financiers.

