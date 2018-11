Madagascar: Un premier tour dans la sérénité

Le scrutin s'est déroulé dans le calme.

La population a voulu tourner le dos à cette instabilité chronique qui a longtemps régné dans le pays. Voilà ce qu'on retiendra de ce premier tour d'une élection présidentielle qui avait suscité de nombreuses controverses. Le décompte des votes s'est fait dans une ambiance euphorique et dans le respect des règles. Les résultats vont être annoncés assez vite et l'on semble se diriger vers un deuxième tour entre les deux principaux favoris.

Les critiques contre la CENI ont été nombreuses et justifiées. De nombreux Malgaches qui ont été rayés des listes électorales en ont fait les frais. Les récriminations ont été nombreuses hier, mais la frustration et la colère de ces compatriotes ne se sont exprimées que verbalement. Le vote a pu se dérouler normalement. Ceux qui ont pu exprimer leur choix l'ont fait dans le calme et la sérénité. L'annonce des résultats, hier soir, s'est faite sans passion excessive et les commentaires sur les plateaux de télévision ont été mesurés. Il est vrai qu'il ne s'agit pour l'instant que de résultats partiels. Aujourd'hui, cependant, il est clair que les citoyens veulent tourner le dos à cette crise qu'ils ont endurée depuis 2009. Ils veulent un véritable développement.

On leur a proposé différents projets et ils se sont déterminés en fonction de leurs aspirations. Ce premier tour va avoir un véritable retentissement sur le plan international, puisqu'il n'y a eu aucun incident violent durant ce scrutin, les opérations de vote se déroulant normalement un peu partout. Les états-majors des candidats bien placés vont maintenant tirer les leçons de ce premier tour et peaufiner leur stratégie pour le second tour. La campagne électorale va être très soutenue. L'atmosphère politique va monter d'un cran.