Madagascar: Vitrine de l'industrie - Promotion du « Vita Malagasy »

Les startuppers seront à l'honneur dans le cadre de cette manifestation économique.

L'association du personnel du ministère de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé organise une vitrine de l'Industrie et du secteur privé dans sa 2e édition, du 20 au 24 novembre 2018, au Parvis de l'Hôtel de ville à Analakely. Le début de l'événement coïncide avec la célébration de la Journée Mondiale de l'Industrialisation en Afrique. « L'objectif est de promouvoir les produits 'Vita Malagasy', tout en incitant la population à consommer ces produits fabriqués par les industries nationales », a soulevé Guy Rivo Randrianarison, le ministre de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé, lors d'une conférence de presse avant-hier.

Entrée gratuite. En fait, « notre département ministériel a pour mission de soutenir le développement des industries nationales face à l'envahissement des produits importés sur le marché local », a-t-il poursuivi. Ainsi, dans le cadre de cette manifestation économique, des industries, des startuppers et des coopératives, ainsi que diverses institutions comme les banques participeront activement. En tout, une centaine de participants y exposeront leurs produits, soit une hausse de l'ordre de 50% comparée à la première édition. Et cette fois-ci, les startuppers seront à l'honneur. Par ailleurs, différentes conférences relatives au développement du secteur industriel auront lieu. Des défilés de mode et des démonstrations de kickboxing seront également organisés durant cette 2e édition de la vitrine de l'Industrie et du Secteur privé, afin d'attirer de nombreux visiteurs. Le ministre de tutelle a fait savoir que l'entrée à cette manifestation économique sera gratuite.