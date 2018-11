Madagascar: Basket-ball / Analamanga - COSPN, équipe révélation de l'année

Sacrée championne de Madagascar N1A, l'équipe du Cospn a été choisie par la ligue Analamanga comme la révélation de l'année. Le trophée a été remis samedi au cours d'une grande fête à Analamanga Parc.

Ces retrouvailles des férus du ballon orange ont réuni plus de 2.000 personnes dont des joueurs, des joueuses, des entraîneurs, parents et sponsors de la ligue. Comme déjà annoncé, la ligue Analamanga a réalisé un hold-up parfait en remportant tous les titres nationaux allant des U12 aux vétérans. La meilleure équipe féminine a été attribuée à MB2All et au Dream-Team Sporting Club (DTSC) pour la meilleure équipe masculine. Ismaël Razakariasy, le coach de MB2All a été choisi comme entraineur de l'année. Basket Club Namehana (BCNA) de par sa prestation s'est vu attribué le trophée Fair-play, ECBBA avait le meilleur supporteur et le basket-club Saint-Michel (BCSM) a eu le meilleur uniforme.

Critérium U10. Avec ses écoles de basket-ball, la ligue d'Analamanga compte de nombreux jeunes joueurs. Dans cette perspective, la ligue Analamanga organise un critérium U10 et un tournoi pour les super-vétérans à partir de ce week-end jusqu'au 21 décembre au Gymnase d'Ankorondrano. 12 équipes en U10 garçons et 8 chez les filles, 4 respectivement du côté des super-vétérans hommes et dames ont confirmé leur participation à ce tournoi de clôture de saison. « Comme ces catégories ne font pas partie du calendrier fédéral et vu qu'ils sont nombreux à Analamanga, la ligue a organisé ce tournoi pour donner une occasion à eux de jouer » a fait savoir, Fidy Rasolomalala, président de la ligue Analamanga. Le dernier délai pour les inscriptions est fixé pour demain.