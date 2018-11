Soudan: Kibir confirme l'indépendance du pouvoir judiciaire des poursuites publiques

Khartoum — - Le Vice-président de la République, le Dr Osman Mohamed Yousef Kibir, a confirmé l'Indépendance du Pouvoir Judiciaire des Poursuites Publiques au Soudan.

Cela s'est produit lors d'une réunion à son bureau au Palais Républicain Jeudi avec la délégation judiciaire marocaine conduite par Mohamed Al-Nabawi, Procureur Général du Roi et Président des Poursuites Publiques, en présence du Procureur Général Omar Ahmed Mohamed.

Il a également souligné la Forte Volonté Politique des Dirigeants de soutenir le Système de Justice et de fournir les Possibilités et les Eléments lui permettant de jouer pleinement son Rôle et de Servir la Justice parmi la Population.

Dans un communiqué de presse, Mohammed Al-Nabawi a salué le Système Judiciaire et les Poursuites au Soudan, soulignant que la Volonté Politique s'emploie à Renforcer l'Organe Judiciaire, à Imposer l'état de Droit et à Etendre son Influence en tant que Dénominateur Commun parmi les Citoyens.

Il a ajouté que le Bureau du Procureur Général du Maroc entrait dans sa 2ème année et recevait les Soins et le Soutien de Sa Majesté le Roi du Maroc, du Parlement et des Citoyens.