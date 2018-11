Ile Maurice: Vol Maurice-Rodrigues - Un crash évité de justesse?

L'enquête menée a, selon MK conclu qu'il n'y a pas eu maldonne. «Nous tenons à faire ressortir que toutes nos "operating procedures" sont strictement règlementées et sont en accord avec les normes établies par des instances telles que le/la DCA, IOSA et EASA. Les vols qu'on effectue sont évalués et suivis de près par un "automated system" qui répond à toutes les normes internationales», ajoute-t-elle.

Si tout cela est avéré, pourquoi la direction de MK n'a-t-elle pas agi ? Nous avons posé la question à la direction qui n'a pas encore répondu. En revanche, concernant l'incident, une source officielle de MK assure que toutes les procédures ont été suivies par le pilote et le copilote. Mais le vol a bel et bien été rapporté au Safety Office «en accord avec les règlements établis».

Ce qui révolte davantage les dénonciateurs c'est que le commandant en question aurait, en un an, également fait deux collisions arrière (tailstrikes), faisant exploser les pneus de l'avion. Et il n'a pas été sanctionné pour autant.

Selon elles, le commandant de l'ATR a failli faire crasher l'appareil en arrivant à Maurice. C'est le copilote qui est intervenu pour éviter le pire. Cependant, des membres du personnel déplorent que ce ne soit pas le principal concerné qui en ait pris pour son grade. Et, qu'à la place, ce sont le copilote et d'autres membres du personnel navigant qui ont écopé.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.