Rwanda: L'opposant rwandais Boniface Twagirimana porté disparu depuis un mois

Alors que le Rwanda exerce de l'influence aux niveaux régional et international, son président dirigeant l'Union africaine et son ancienne ministre des Affaires étrangères s'apprêtant à prendre la tête de l'Organisation internationale de la Francophonie, ce pays devrait faire preuve d'un respect rigoureux à l'égard des droits humains à l'intérieur de ses propres frontières.

Les autorités rwandaises devraient de toute urgence enquêter sur le lieu où se trouve Twagirimana et révéler la vérité. S'il s'agit d'une disparition forcée, il devrait être libéré sur-le-champ et les responsables devraient être tenus de rendre compte de leurs actes.

Les disparitions forcées ne sont pas un phénomène nouveau au Rwanda. Human Rights Watch a documenté les efforts constants que le gouvernement a déployé ces dernières années pour faire taire ses détracteurs et les individus perçus comme étant des opposants politiques en recourant à des arrestations arbitraires, des menaces et des disparitions forcées.

Quoi qu'il en soit, la dernière fois que Twagirimana a été vu, il se trouvait en détention, et les autorités rwandaises sont responsables de son sort et de ce qui semble être une disparition forcée. Leur déclaration dénuée de substance est loin d'être satisfaisante.

Des amis et collègues de Twagirimana ont également contesté l'explication du gouvernement, alléguant que, d'après d'autres détenus, Twagirimana aurait été enlevé et emmené à bord d'un véhicule de la prison d'État.

« Boniface espérait obtenir gain de cause devant le tribunal et il attendait sa libération », a déclaré à Human Rights Watch un membre de sa famille au téléphone. « Pourquoi donc se serait-il évadé ? Quelque chose de terrible a dû lui arriver. »

Plus tard ce mois-là, huit membres des FDU-Inkingi, dont Twagirimana, étaient inculpés de crimes en lien avec la sécurité de l'État, notamment de création d'un groupe armé irrégulier et de délits contre le président.

Twagirimana, 43 ans, père de deux enfants, est le numéro deux des FDU-Inkingi, parti d'opposition rwandais non enregistré. La police l'a arrêté avec six autres membres des FDU-Inkingi le 6 septembre 2017 et, au cours des jours suivants, d'autres membres du parti ont également été arrêtés.

Le soir du 7 octobre, le leader de l'opposition rwandais Boniface Twagirimana a « disparu » de sa cellule de prison à Mpanga, dans le sud du Rwanda. Un mois plus tard, sa famille et ses proches ignorent toujours où il se trouve.

