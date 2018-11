Madagascar: Vers un second tour de la présidentielle malgache - Eviter le remake de 2001-2002 !

En tout cas, après le Sénégal et la Gambie, Madagascar est, sauf erreur ou omission, le troisième pays africain où un président sortant a été battu à la régulière dans les urnes. On oublie volontiers le cas béninois où, soutenu par le chef de l'Etat en fin de mandat, le candidat du pouvoir n'a pas pu tenir la dragée haute à celui de l'opposition.

Or, après une campagne électorale globalement civilisée qui n'a enregistré ni couac ni dérapage, les Malgaches n'ont pas le droit de décevoir surtout qu'ils ont donné un bel exemple de démocratie au reste du monde, après que le président sortant, candidat à sa propre succession, a cédé ses pouvoirs au président du parlement, et ce, deux mois avant le scrutin.

Certes, la prudence est encore de mise au regard de la faiblesse de l'échantillon des voix dépouillées, mais il se dessine incontournablement un second tour. Si l'on en croit, en effet, les premiers résultats, il devrait opposer les deux anciens chefs d'Etat et frères ennemis que sont Andry Rajoalina (43,5%) et Marc Ravalomanana (42,44%).

