Cote d'Ivoire: Initiative cacao-forêts - La mobilisation des ressources préoccupe le ministre Alain Donwahi

Il a invité par ailleurs le gouvernement à renforcer la coopération avec le secteur privé dans l'optique de passer à la vitesse supérieure pour la mise en oeuvre du Cadre d'action commune de l'initiative. Qui réunit les principaux pays producteurs de cacao, notamment la Côte d'Ivoire et le Ghana et les industries de chocolat et de cacao.

Le représentant de la Fondation mondiale du cacao ou en anglais World cocoa foundation (Wcf), Rick Scobey, a apprécié la détermination et le leadership du ministre ivoirien des Eaux et Fôrêts, dans l'objectif de faire en sorte que la cacaoculture devienne une solution pour la déforestation.

Il s'agit entre autres de l'interdiction de s'approvisionner en cacao issue des parcs et réserves nationaux d'ici janvier 2018 ; l'actualisation de la cartographie du couvert forestier et de l'utilisation des terres pour les différentes forêts d'ici le 31 décembre 2018 ; l'amendement du code forestier.

Tout comme l'état d'avancement des actions menées depuis la dernière réunion tenue le 29 juin 2018. « La validation du budget constitue une étape majeure dans le processus de recherche et de mobilisation des ressources requises pour mettre en œuvre le plan d'action détaillé et entreprendre des actions concrètes sur le terrain », a expliqué Alain Richard Donwahi.

Pour cette rencontre, qui a enregistré la présence des représentants de certains ministères, acteurs et industriels du cacao, l'examen et la validation du budget du plan d'action de la phase de démarrage de l'Initiative cacao forêts était à l'ordre du jour.

Qui vise à lutter contre la déforestation et à restaurer le couvert forestier à travers l'engagement des principaux acteurs et des différents pays producteurs de cacao (Côte d'Ivoire, Ghana).

Mobilisons nous et conjuguons nos efforts », a indiqué ce jeudi 8 novembre à Abidjan Port Bouet, le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwahi, à l'ouverture de la deuxième réunion du Comité de pilotage du Cadre d'action commune de l'initiative cacao-forêts.

