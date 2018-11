Afrique: Match de gala - Des stars du football mondial unissent leur force au Maroc

Ronaldinho, Roger Milla, Cafu, Mery Krimau, Abedi Pelé, Rivaldo, David Trezeguet... Ce sont une trentaine de légendes vivantes du ballon rond qui ont foulé la pelouse du stade Cheikh Mohamed Laghdaf. C'était le 6 novembre 2018, à Laâyoune, ville du Maroc dans le Sahara occidental.

Un match de gala dans le cadre des festivités marquant la célébration du 43e anniversaire de la glorieuse "Marche verte". Une palette de footballeurs du monde entier à cette "fête de l'amitié" qui a vu aussi la participation de deux anciens internationaux ivoiriens, à savoir Youssouf Falikou Fofana "Le Diamant noir" et Abdoulaye Traoré "Ben Badi".

Pendant la journée commémorative, ces stars du football mondial ont découvert le grand progrès réalisé dans les provinces du sud du Royaume chérifien en général et dans la ville de Laâyoune en particulier. «Nous sommes honorés de cette invitation.

Le Maroc allie football et progrès social. C'est un exemple à suivre. Surtout que toutes ces légendes du football africain et mondial participent à l'évènement pour une cause noble. Nous avons fièrement représenté la Côte d'Ivoire», soutiennent, tour à tour, les deux vainqueurs de la Can 1992.

Organisée par l'Association sportive des Frères d'appui aux jeunes et aux œuvres charitables et sociales du Maroc, en collaboration avec le ministère de la jeunesse et des sports, cette fête au stade de Laâyoune a été l'occasion pour les 20 000 spectateurs de revivre les gestes techniques des figures emblématiques du football, telles que les Brésiliens Cafu, Rivaldo, Ronaldinho, le Ghanéen Abedi Pelé, l'Américain Cobi Jones, l'Egyptien Nadir El Sayed, le Saoudien Saaed Al Owairan, l'Irakien Nashat Akram, le Tunisien Zoubaier Baya, les Colombiens Asprilla, René Higuita, Carlos Valderama, les Sénégalais El Hadji Diouf, Khalilou Fadiga, le Malien Momo Cissoko... et bien d'autres à l'instar d'Hervé Renard, l'entraîneur des Lions de l'Atlas.

«Cette cérémonie de la "Marche verte" est chère au peuple marocain. C'est un grand symbole de voir tout ce parterre de stars, de célébrités. Merci à l'organisation pour cette initiative», se réjouit Hervé Renard qui a troqué sa "chemise blanche" d'entraîneur pour retrouver ses sensations d'ancien footballeur aux côtés de Ronaldinho.

Une fête populaire qui a même poussé la star brésilienne à prononcer des mots de remerciement en langue locale «Choukrane ! Choukrane ! Choukrane !» en présence de nombreux fans qui cherchaient à l'approcher à chacune de ses apparitions.

À l'instar de l'Argentin Diego Maradona, invité d'honneur à l'édition précédente, Ronaldinho a dit sa satisfaction d'être présent à cette manifestation de football stoïque «qui représente aussi une opportunité pour la rencontre de grandes vedettes qui ont marqué à jamais le football mondial».

Ce fut aussi l'occasion pour d'autres anciens joueurs de faire part de leur soutien et appui total à la candidature du Maroc pour abriter le Mondial 2030. Promesse a donc été faite par Abedi Pelé d'encourager cette candidature africaine.

Et de souligner que c'est pour la troisième fois qu'il «se retrouve au Maroc pour participer à cette œuvre humanitaire. Saluant ainsi la voie pacifique adoptée par le Royaume pour la libération de ses territoires».

Dans le même sens, le Lion indomptable, Roger Milla, explique que «c'est un message éloquent au monde pour montrer que la démarche pacifique demeure à jamais la meilleure voie à emprunter, tout en réaffirmant son soutien à l'unité du peuple marocain».

Quant au champion mondial de boxe, le Marocain Abou Azaitar, l'un des organisateurs de ce match de gala, il a précisé que «les préparatifs ont pris près de deux mois pour assurer l'organisation de cette réunion de stars mondiales... l'Association sportive les Frères participe toujours à toutes les initiatives nationales et internationales aussi bien dans le domaine des œuvres de charité et sportif».

L'un des principaux enjeux de la présence de la pléiade d'artistes était de visiter le Maroc et s'enquérir des avancées remarquables réalisées par le Royaume chérifien, ainsi que des projets de développement lancés dans les différentes villes du Royaume, notamment à Laâyoune.