Congo-Brazzaville: Diaspora malienne - Une association fédératrice créée à Brazzaville

La structure dénommée Conseil supérieur de la diaspora malienne (CSDM), à caractère international, est dirigée au Congo par Nouhou Daou. Elle a été présentée le 7 novembre à la presse congolaise.

Le vice-président du CSDM à Brazzaville, Modi Tambadou, a indiqué: « Sensibiliser et rassembler nos concitoyens autour des questions de l'immigration est l'épine dorsale de notre activité. L'ensemble des structures qui composent notre association constitue un réseau de compétences et des moyens complémentaires au service des initiatives individuelles et collectives » .

Cette organisation consultative, socioculturelle et à but non lucratif est répertoriée aux fichiers du ministère de l'Intérieur, conformément à la loi de 1901 relative à la création des associations. Pour remercier les autorités congolaises, le vice-président du CSDM a également souligné que l'article 49 de la Constitution congolaise dispose : « Les étrangers régulièrement établis sur le territoire national bénéficient des mêmes droits et libertés que les nationaux », tout en remerciant l'ambassadeur du Mali au Congo pour la réalisation de ce projet .

Actuellement, le CSDM a réussi à fédérer la diaspora malienne présente dans quarante-quatre pays à travers le monde. Selon certaines sources, au Congo, cette communauté est la plus représentative et la mieux structurée.

« Nous considérons le Congo comme notre deuxième pays. On invite nos compatriotes à se conformer aux lois de ce pays, à s'intégrer et à être plus exemplaires car à présent, il y a plus de jeunes que de vieux à Brazzaville. Nous avons les informations d'ailleurs mais ici nous sommes bien accueillis. Nous avons même un projet de jumelage des villes du Congo et du Mali », a commenté Nouhou Daou, président du CSDM au Congo.

De même, le président international du CSDM, Mohamed Cherif Haidara, a rappelé à l'opinion nationale et internationale que « l'immigration bien gérée est une source de richesse », en prenant, pour exemple, le développement des Etats-Unis.