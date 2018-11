Algérie: Trois terroristes se rendent à Skikda et Djanet (MDN)

Alger — Un terroriste accompagné de 3 familles composées de 12 personnes, et deux autres terroristes, se sont rendus aux autorités militaires à Skikda et Djanet, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la dynamique des efforts fournis par les Forces de l'Armée nationale Populaire (ANP), un terroriste s'est rendu, aujourd'hui 08 novembre 2018, aux autorités militaires à Skikda (5e Région militaire), accompagné de trois familles composées de douze (12) personnes", précise la même source.

Il s'agit en l'occurrence du terroriste "Filali Bilel" dit "Abou Aymane Thabet", de sa famille composée de sa femme et leurs 5 enfants (deux garçons et trois filles), ainsi que des familles de deux (02) terroristes qui avaient été abattus lors d'opérations précédentes, composées de deux (02) femmes et leurs trois (03) enfants", souligne le MDN.

Ledit terroriste qui "avait rallié les groupes criminels en 1998, était en possession d'un pistolet mitrailleur de type kalachnikov et de trois (03) chargeurs de munitions garnis", note la même source.

"Dans le même contexte, deux (02) terroristes se sont rendus, aux autorités militaires à Djanet (4e Région militaire)", ajoute le MDN, précisant qu'il "s'agit des dénommés "Naïli Osman"et "Tarmoun Ali" dit "Fares", qui avaient en leur possession deux (02) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et six (06) chargeurs garnis de munitions".

Par ailleurs, un détachement de l'ANP "a découvert et détruit, lors d'une opération de recherche et de ratissage menée près de Béni Fedhala à Batna (5e RM), (17) casemates pour terroristes, cinq (05) bombes de confection artisanale, divers outils de détonation, ainsi que des effets vestimentaires et de couchage".

"Ces résultats de qualité réitèrent l'efficacité de l'approche adoptée par le Haut Commandement de l'Armée Nationale Populaire pour venir à bout du fléau du terrorisme et faire régner la sécurité et la quiétude dans tout le pays", conclut le communiqué.