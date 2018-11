Algérie: Le volume des exportations hors hydrocarbures atteindront 3 milliards de dollars à la fin 2018

Puisant dans les chiffres, le représentant de l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX), Boualem Bouadhma, a indiqué que sur un (1) million de petites et moyennes entreprises (PME) opérationnelles à l'échelle nationale, seulement 10 % se sont orientées vers l'exportation appelant les PME à tenter l'expérience et à œuvrer à rendre leurs produits compétitifs.

De son côté, le chef du bureau de gestion des moyens d'appui à l'exportation, Abdelatif Houari a mis en avant le rôle et les missions du Fonds de promotion des exportations dans l'accompagnement des exportateurs et des opérateurs économiques désireux de prendre part à événements économiques à l'étranger, des expositions et des salons notamment.

Evoquant les efforts déployés par l'Etat pour la diversification des exportations à travers notamment une armada de mesures de facilitations fiscales et douanières, M. Hamdaoui a rappelé "les chantiers ouverts", dans le cadre de la stratégie du ministère du Commerce visant l'instauration d'un climat propice à l'exportation, l'appui à la compétitivité des produits algériens sur les marchés étrangers, l'établissement d'un guichet unique pour faciliter les procédures douanières et le transit des marchandises à travers les ports.

