Algérie: Don chinois de 25 millions d'euros à l'Algérie pour la coopération économique et technique

- L'Algérie et la Chine ont signé jeudi à Alger un Accord de coopération économique et technique portant octroi d'un don chinois au gouvernement algérien d'une valeur de 25 millions d'euros, destiné au financement de projets dans le cadre de la coopération, à convenir ultérieurement entre les deux parties.

L'accord a été signé par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Nourredine Ayadi pour la partie algérienne et l'ambassadeur de Chine en Algérie, Yang Guangyu pour la partie chinoise.

La signature de cet accord, sur proposition de la partie chinoise, s'inscrit dans le cadre de la coopération économique et technique algéro-chinoise et de consolidation des liens d'amitié et de solidarité tissés de longue date entre les deux pays, qui célèbrent cette année le 60ème anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, et ce conformément à la décision prise le 24 février 2014, par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika et son homologue chinois, Xi Jinping, de rehausser les relations de coopération stratégiques entre les deux pays à un "partenariat stratégique global".

Il convient de rappeler que l'Algérie et la Chine entretiennent de "forts liens" de coopération et qu'à ce titre, des Accords similaires ont été signés ces dernières années entre les deux pays dans le cadre du financement des projets de "l'Opéra d'Alger", de "l'amélioration des terres agricoles salines en Algérie" et du "Palais culturel et de loisirs pour les jeunes" (2015: 38 millions USD, 2016: 15 millions USD, 2017: 30 millions USD).