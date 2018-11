Algérie: Projet d'autoroute Chiffa-Berrouaghia - Aucun délai supplémentaire ne sera accordé

Il est également prévu la réception de la troisième et dernière section d'autoroute, située entre l'échangeur d'El-Hamdania et le lieu-dit Haouch-Messaoudi, sur une distance de 7km, avant mars prochain.

Les engagements de livraison, arrêtés en commun accord avec les entreprises en question, prévoit la réception et la mise en exploitation, courant novembre, de l'échangeur d'El-Hamdania, qui relie, dans les deux sens, la partie nord de la commune et le tunnel El-Hamdania-Chiffa, alors que la section d'autoroute qui fait la jonction entre El-Guezagza, à la sortie sud de Médéa, et l'entrée de la commune d'Ouzera, sera livrée fin décembre, a-t-on signalé.

Il a rappelé, dans ce contexte, l'engagement pris par les différents intervenants sur ce projet de procéder à la livraison graduelle des deux tunnels qui font la jonction entre la wilaya de Blida et celle de Médéa, programmée avant la fin de l'année, ainsi que la réception, entre fin novembre et mars prochain, des huit ouvrages d'art en cours de construction.

Toute nouvelle attribution de projet aux entreprises impliquées dans ce chantier est "tributaire de l'engagement et la volonté de ces dernières à respecter le calendrier de livraison des tronçons et des ouvrages d'art encore en réalisation", a assuré Ali Hammi, lors d'une visite d'inspection des sections en chantier du projet.

