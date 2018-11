Sénégal: La tolérance sénégalaise, "une leçon" pour Israëliens et Palestiniens

Dakar — Les Israëliens et les Palestiniens ont "une belle leçon à tirer sur la tolérance sénégalaise", a indiqué jeudi le nouvel ambassadeur d'Israël au Sénégal, Roi Rosenblit.

"Le Sénégal est un pays unique de tolérance et de solidarité, peut être le pays le plus tolérant au monde, et je pense qu'il y'a une leçon qu'Israël, la Palestine et le moyen orient peuvent tirer du Sénégal", a-t-il déclaré.

Roi Rosenblit s'exprimait ainsi à l'occasion d'un point de presse, dans sa résidence, afin de décliner ses objectifs durant son séjour au Sénégal. Le diplomate a présenté ses lettres de créance récemment.

L'une de ses principales missions va consister à "essayer de comprendre" les soubassements de cet "esprit de tolérance et de solidarité qui règne entre les différentes religions, confréries et ethnies établies au Sénégal", a t-il dit.

"Je veux étudier le modèle unique de tolérance et de solidarité et je vais dans un futur proche commencer à rendre visite aux dignitaires religieux et coutumiers", a-t-il annoncé.

Il mettre à profit pour ce faire, a-t-il soutenu, sa "maitrise parfaite" de la langue arabe et de la religion musulmane"'.

"La religion musulmane que j'ai étudiée à l'université, la langue arabe que je maitrise et les nombreuses années que j'ai vécues dans des pays arabes musulmans, constituent une expérience pour moi (...), qui pourrait servir à lever les barrières et discuter avec les guides religieux", a-t-il soutenu.

En outre, Roi Rosenblit est d'avis que le statut du Sénégal comme "pays phare" des Nations unies (ONU) et de la communauté musulmane, "pourrait réellement contribuer" à un rétablissement

définitif de la paix entre Israël et la Palestine.

"L'Etat d'Israël est là et sera toujours là, la Palestine doit aussi avoir son Etat. Je pense que le Sénégal peut de par sa position, soutenir l'Israël et la Palestine à entrer vraiment dans les négociations", a-t-il estimé.