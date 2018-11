Sénégal: Transport aérien - Aibd obtient le statut d'aéroport certifié

L'Aéroport international Blaise Diagne de Diass a été certifié. La cérémonie de remise du certificat d'aérodrome a eu lieu ce jeudi juste à un mois du premier anniversaire de l'aéroport Dakar Blaise Diagne.

«Une prouesse soulignée par les acteurs aéroportuaires et les institutions africaines du secteur qui ont rappelé que cette « certification est devenue une exigence de l'Organisation de l'aviation civile internationale (Oaci) pour tout aéroport recevant un vol international », lit-on dans un communiqué reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

Le directeur général de l'Acecna, Mohamed Moussa et le directeur régional de l'Oaci, Mam Sait JallowW ont réaffirmé le soutien de leurs institutions « pour l'amélioration continue de la sécurité et de la qualité des services rendus » mais aussi « pour un système de transport aérien robuste et jouant pleinement son rôle d'appui au développement économique et social du Sénégal ».

« Conscient des enjeux, et après avoir constaté le faible taux de certification des aéroports africains (environ 27% à ce jour), l'Oaci a mis en place en 2016, à travers le Plan régional de mise en œuvre complet pour la sécurité de l'aviation en Afrique (le Pan AFI), un projet d'assistance technique à court terme, pour la certification d'un aérodrome dans chacun des Etats bénéficiaires, dont le Sénégal fait partie », dira Mam Sait Jallow dans son discours.

Le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaire, Maïmouna Ndoye Seck qui a présidé la cérémonie, a souligné qu'« avec ce nouveau statut d'aérodrome certifié, Aibd renforce sa crédibilité et son image vis-à-vis de ses partenaires et des compagnies aériennes ».

Xavier Mary n'a pas manqué de préciser « mais le travail ne s'arrête pas là, nous devons veiller au maintien de notre certificat et à son évolution, tel un pilote d'avion, nous devons surveiller continuellement notre altitude et notre vitesse. Dès la fin de ce mois, dans le cadre des audits de suivis, nous accueilleront une nouvelle équipe d'inspecteurs. »