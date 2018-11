Libye: L'aventurisme militaire et les petites manœuvres politiques doivent cesser

On va vers un nouveau calendrier électoral en Libye. Lors d'une réunion du Conseil de… Plus »

Au contraire, elle doit créer un espace permettant aux Libyens de cristalliser leur vision de la transition et de ne plus être ignorés par leurs politiciens. L'appui international aux recommandations de la Conférence nationale sera essentiel à son succès ».

« L'impunité doit prendre fin. Le phénomène des hommes armés qui agressent des installations médicales et des professionnels de santé, extorquent de l'argent à des institutions financières et des femmes qui font la queue pour obtenir des services bancaires est immoral, illégal et criminel. Cela doit cesser immédiatement », a dit M. Salamé.

Selon lui, le succès dans la capitale est crucial, non seulement parce que Tripoli abrite la plupart des institutions gouvernementales et 30% de la population, mais aussi parce que ce qui fonctionne à Tripoli peut être un modèle à reproduire dans d'autres villes du pays.

Lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la situation en Libye, le Représentant spécial du Secrétaire général pour ce pays, Ghassan Salamé, a dénoncé jeudi l'aventurisme militaire et les manœuvres politiques qui perpétuent l'instabilité dans le pays et pèsent sur son avenir.

Copyright © 2018 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.