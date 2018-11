Algérie: Fermeture définitive depuis 2002 du dossier de reconnaissance du statut de moudjahid

Après avoir rappelé la réalisation de plusieurs œuvres cinématographiques sur les hauts faits des dirigeants de la Révolution, à l'instar de Mustapha Ben Boulaid, du Colonel Lotfi et de Krim Belkacem, le ministre a affirmé qu'il sera procédé à la mise en place de nouveaux mécanismes et au soutien du champ audiovisuel par des moyens à même de faciliter la réalisation d'œuvres qui sur l'histoire de l'Algérie.

"Il est inconcevable que 50 ans après l'indépendance, le dossier de reconnaissance demeure ouvert", a-t-il ajouté rappelant que l'Etat algérien avait fait le nécessaire, depuis l'indépendance, pour recenser les moudjahidine et chouhada en mettant en place des commissions à travers le territoire national et à l'étranger, ainsi qu'une commission de recours.

En réponse à une question relative à l'existence de chouhada non reconnus, alors que leurs noms figurent sur des stèles commémoratives dans la wilaya de Tizi Ouzou, le ministre a indiqué que ses services étaient prêts à examiner de concert avec l'ONM, tout dossier "en suspens", rappelant que "le dossier de reconnaissance du statut de moudjahid et de chahid avait été définitivement clos.

