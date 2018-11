Maroc: Une caravane cinématographique fait escale dans des communes rurales d'Agadir

Dans le cadre de ses deux compétitions officielles, cette manifestation artistique propose, par ailleurs, une panoplie de courts et longs métrages, marocains et étrangers, réalisés durant les deux dernières années, avec pour thème l'immigration.

Le Festival Cinéma et migration rend cette année hommage au cinéma béninois, en présence d'une délégation de cinéastes, acteurs et journalistes de ce pays d'Afrique de l'Ouest.

La caravane qui tend à "créer l'animation culturelle par le cinéma", est initiée en partenariat avec le Conseil de la région Souss-Massa et des associations locales actives dans les provinces de Chtouka Ait Baha, Taroudant et Tiznit, indique l'Association "l'Initiative culturelle" qui organise le festival.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.