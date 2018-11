Maroc: Nicolas Mathieu remporte le Goncourt avec une fresque politique et sociale

Dans le cadre de la 15ème édition du Festival international Cinéma et Migration d'Agadir qui se… Plus »

Le livre, deuxième roman de Valérie Manteau, mérite assurément un grand prix (il figure aussi dans la sélection du prix Wepler) mais ne comptait pas parmi les romans finalistes du Renaudot. Les cinq écrivains toujours en lice (David Diop, Gilles Martin-Chauffier, Philippe Lançon, Diane Mazloum et Pierre Notte) n'auront fait malgré eux que de la figuration. Le jury a attribué un prix spécial à Philippe Lançon et décerné le Renaudot essai à Olivia de Lamberterie pour "Avec toutes mes sympathies" (Stock), récit bouleversant dans lequel la journaliste du magazine français Elle relate le suicide de son frère Alex.

Grand perdant de la loterie que sont les prix littéraires, David Diop, seul romancier finaliste de tous les grands prix d'automne (Femina, Médicis, Goncourt et Renaudot) pour son émouvant "Frère d'âme" (Seuil) repart bredouille. "J'ai passé 18 mois enfermés dans une pièce seul et là je suis tout d'un coup comme un lapin devant les phares d'une voiture", a commenté Nicolas Mathieu, venu recevoir son prix (doté de 10 euros symboliques) devant une nuée de micros au restaurant Drouant à Paris.

"C'est un auteur nouveau, c'est un auteur jeune et c'est surtout un auteur qui parle de la France d'aujourd'hui", a salué Bernard Pivot, patron du Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires du monde francophone, remporté mercredi par Nicolas Mathieu, pour "Leurs enfants après eux", fresque politique et sociale autant que roman d'apprentissage sur l'adolescence. Le plus convoité des prix littéraires du monde francophone a été attribué au romancier âgé de 40 ans au quatrième tour de scrutin par 6 voix contre 4 à Paul Greveilac pour "Maîtres et esclaves" (éditions Gallimard), grand récit sur l'histoire de la Chine rouge.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.