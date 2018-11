Sénégal: AIBD - Plus de deux millions de passagers en onze mois d'exploitation

Le projet "hub aérien", relatif à la mise en place d"'une compagnie aérienne nationale forte et viable" est "également effectif avec le démarrage de la desserte intérieure vers Ziguinchor, depuis le mois d'avril dernier et de la desserte régionale sur l'axe Dakar-Abidjan-Cotonou, au mois d'octobre", selon Maimouna Ndoye Seck.

Le travail de reconstruction des aéroports de Saint-Louis, Ourossogui/Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou, permettra d'allonger et d'élargir les pistes, de reconstruire les aérogares et tours de contrôle, a expliqué la ministre.

Elle a signalé l'arrivée de cinq nuvelles compagnies aériennes, dont Air Sénégal SA, qui viennent s'ajouter aux trente et une compagnies régulières, deux compagnies charters et cinq compagnies cargo.

La plateforme aéroportuaire a enregistré près de 25 000 mouvement d'aéronefs et plus de 30 000 tonnes de frêt, a t-elle relevé lors de la cérémonie officielle de remise du certificat d'aérodrome de l'AIBD.

