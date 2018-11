Soudan: Le ministère des Affaires Étrangères a publié une déclaration à l'initiative du monarque marocain

Khartoum — Le ministère des Affaires Etrangères a publié une déclaration vis-à-vis de l'initiative du roi du Maroc appelant à un dialogue direct avec l'Algérie afin de surmonter les différences passagères et objectives qui entravent les relations entre les deux pays frères :

« Le ministère des Affaires Etrangères a poursuivi avec beaucoup d'intérêt et d'appréciation l'initiative du monarque marocain Sa Majesté le Roi Mohammed VI, appelant à un dialogue direct et franc avec la sœur République populaire démocratique de l'Algérie, afin de surmonter les différences passagères et objectives qui entravent les relations entre les deux pays frères, et la déclaration de Sa Majesté l'ouverture de son pays sur les propositions et initiatives présentées par l'Algérie afin de dégeler leurs relations.

Le ministère des Affaires étrangères du Soudan souhaite à partir de ses relations fraternelles distinguées avec les deux les deux pays frères, et en appréciant leur grand rôle dans les questions arabes et africaines, souhaite exprimer son soutien et sa bénédiction à cette initiative et la tenue d'un dialogue constructif entre les deux pays frères pour surmonter la différence et entamer les horizons d'une relation fructueuse et tout ce qui renforcerait la solidarité arabe et la coopération entre frères et renonce la division et à la différence.