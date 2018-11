Soudan: Le dialogue stratégique soudano-britannique se tient à Londres

Il convient de noter que le dialogue stratégique a lieu alternativement dans les capitales des deux pays tous les six mois et que Khartoum a accueilli la première session en mars 2016.

Les réunions ont porté sur les relations bilatérales entre les deux pays, qui couvraient des domaines de coopération politique, économique et de coordination dans les enceintes internationales, ainsi que des questions relatives aux droits de l'homme, à la migration et à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme.

L'ambassadeur du Soudan au Royaume-Uni Mohammed Abdullah Ali Toum a déclaré que le dialogue comprenait deux réunions avec le ministre d'état aux droits de l'homme et les affaires des Nations Unies au sein du ministère des affaires étrangères britannique M. Tariq Ahmed et Mme. Wendy Cameron, directrice générale des programmes du Ministère du développement international.

