Burkina Faso: Critérium féminin de l'Intégration, 1re édition - L'Ivoirienne Adahi Kouassi douche la concurrence

Pour la présidente du Groupe de travail de la CONFEJES pour la promotion et la participation des jeunes filles aux activités de la jeunesse et des sports (GTCF/Burkina), ce critérium est tant voulu depuis des années car il était en projet depuis 2010.

Rosine Sory/Coulibaly, ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, marraine de cette première édition du critérium féminin, s'est dit émue par la performance des filles : "Je félicite les filles qui ont fait preuve de combativité et de fraternité.

Deuxième, Elisabeth Konseiga du Burkina repart avec 100 000FCFA, un t-shirt et une casquette. Bertine Kondé qui ferme le podium s'est vu octroyer 75 000FCFA, un t-shirt et une casquette. Rappelons que toutes les 21 participantes ont été primées.

Je me suis bien entraînée avec mes coaches et au finish j'ai pu me retrouver et cela a donné les résultats qu'il fallait", s'est exprimée la gagnante. Adahi Kouassi reçoit 150 000FCFA, un t-shirt, un maillot et une casquette.

