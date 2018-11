Soudan: Le président de l'AN salue les relations avec le Maroc

Khartoum — Le président de l'Assemblée Nationale (AN), Ibrahim Ahmad Omar a salué les relations distinguées entre le Soudan et le Royaume de Maroc dans tous les domaines, exprimant l'espoir que les relations connaissent plus de développent et de prospérité.

Ceci est lorsqu'il a reçu ce jeudi dans son bureau le secrétaire général du roi et président de la procuration au Maroc, Mohamad El-Nabaoui et la délégation qui l'accompagne.

Le président de l'Assemblée nationale a affirmé l'indépendance de la procuration générale au Soudan soulignant la relation entre l'autorité législative et la procuration générale.

«Il y a une relation forte entre le Soudan et le Maroc et que les deux pays cherchent à réaliser des compréhensions de la justice et la liberté », a déclaré Omar.

El-Nabaoui a, pour sa part, présenté une explication sur la procuration générale au Maroc qui a récemment été établie, soulignant que sa visite au Soudan a pour but de s'informer sur l'expérience soudanaise et de tire parti des expertises du Soudan à travers la formation mutuelle. Il a dit que les relations entre le Soudan et le Maroc sont anciennes dans les domaines judicaires.