Cote d'Ivoire: Démographie et développement économique - Des experts planchent sur la question à Conakry

Avec en moyenne plus de 5 enfants par femme, la plupart des pays du continent ont les niveaux de fécondité les plus élevés du monde.

Entre autres, permettre aux experts et décideurs de faire le point sur le triptyque démographie-migration-développement durable; réfléchir sur le boom démographique et son impact sur l'environnement, l'économie; appeler à une prise de conscience sur la nécessité de planifier les naissances.

Ils sont une trentaine de participants issus d'organisations de la société civile du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, ainsi que des experts en démographie, des statisticiens, des économistes à prendre part ce jeudi 8 novembre 2018, à un séminaire sur la démographie et le développement économique.

