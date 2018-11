Maroc: Le pays invité d'honneur de la 22ème Foire écotouristique et de production

Le Royaume du Maroc a été l'invité d'honneur de la 22-ème édition de la Foire Ecotouristique et de production, qui s'est tenue du 25 octobre au 04 novembre à Fantino, en République Dominicaine.

Lors de cet événement organisé par la Fondation des Sciences et des Arts, organisme dominicain de promotion du tourisme durable, de la culture et de l'environnement, un stand a été aménagé par l'ambassade du Royaume en République Dominicaine dans la plus pure tradition marocaine, contribuant ainsi à l'effort national visant à promouvoir la richesse et la diversité du patrimoine matériel et immatériel du Royaume, tel qu'édicté par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans ses nombreux discours en faveur du rayonnement culturel du Royaume à l'international, rapporte la MAP.

Ont pris part à l'ouverture de cette manifestation, des représentants des départements nationaux et des autorités locales, du corps diplomatique accrédité en République Dominicaine, ainsi que des principales entreprises de la province qui ont été invités à apprécier la traditionnelle cérémonie du thé, l'éventail de produits d'artisanat exposés, ainsi qu'un défilé de mode de l'habit traditionnel marocain.

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc à Saint-Domingue, Zakaria El Goumiri, a mis l'accent sur les avancées et les réalisations du Maroc dans plusieurs domaines, fruits des nombreuses réformes politiques, économiques et sociales, initiées sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, qui ont permis au pays de devenir un modèle de stabilité politique et de croissance économique. Les atouts de l'offre touristique marocaine consolidée par la Stratégie de développement touristique "2020", et la spécificité du Maroc par rapport à d'autres pays de la région, notamment à travers le développement de l'écotourisme, ont également été mis en avant par le diplomate. Parmi les temps forts de cet événement, l'annonce de l'adoption de la résolution n°17/2018 du Conseil municipal de Fantino attribuant au Royaume du Maroc la qualité d'hôte de marque de la municipalité.

Organisée autour du thème "Réseaux communautaires et voies pour le développement de l'écotourisme et de la production durable-Pour le développement du Grand Caraïbe", cette foire avait pour objectif de promouvoir les offres touristiques respectives des pays exposants, et de faciliter les échanges d'expériences et de bonnes pratiques en matière d'écotourisme dans le cadre des nombreux séminaires programmés durant cet événement.