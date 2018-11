Maroc: Le choc IRT-Raja débouche sur un nul

L'Ittihad de Tanger (IRT) et le Raja de Casablanca se sont quittés sur un nul (1-1), mercredi sur la pelouse du Grand stade de Tanger, en match de la 7è journée de Botola Maroc Telecom de première division de football.

L'IRT a ouvert la marque à la 45è minute par l'intermédiaire d'Oussama Gharib, avant qu'Abdelilah Hafidi n'égalise pour les Verts à onze minutes du terme.

Avec ce score, les Tangérois grimpent à la 6è place avec 8 points, ex æquo avec Youssoufia Berrechid qui s'est imposé dimanche face à l'Olympique de Khouribga (2-0) et la Renaissance Sportive de Berkane qui a battu l'AS FAR mardi (1-2).

Pour sa part, le Raja de Casablanca, qui compte quatre matches en retard, se retrouve à la 14è place avec 5 points, au même titre que le Chabab Rif Al Hoceima.

La journée a été marquée par le report du match opposant le Wydad Athletic Club et le Difaa d'El Jadida à une date ultérieure, en raison de l'engagement des Rouges dans le championnat arabe des clubs.

Par ailleurs, le bal de la huitième journée sera ouvert, ce soir à partir de 19 heures au Grand stade d'Agadir, par la confrontation qui opposera le Hassania à l'Olympique de Safi.

La journée se poursuivra samedi par les matches MCO-CAYB (15h00), MAT-RCOZ (17h00) et DHJ-FUS (19h00). Quant au programme dominical, il se décline comme suit : CAR-WAC (15h00), AS FAR-IRT (15h00, terrain non encore déterminé), OCK-RSB (17h00) et Raja-KACM (Terrain non encore déterminé).

Il convient de signaler que la commission de programmation a arrêté les dates des deux matches en retard comptant pour la seconde journée du championnat. Ainsi, le samedi 17 novembre, le HUSA accueillera le Raja au Grand stade d'Agadir à 16h00, alors que le WAC recevra au Complexe sportif Mohammed à Casablanca à 19 heures l'équipe du Youssoufia de Berrechid.

La finale de la Coupe du Trône à Rabat

La finale de la Coupe du Trône de la saison 2017-2018, opposant la Renaissance Sportive de Berkane (RSB) et le Widad Athletic de Fès (WAF), se déroulera le dimanche 18 novembre 2018 au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, a annoncé mercredi la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

La Renaissance Sportive de Berkane s'était qualifiée suite à sa victoire sur le Wydad de Casablanca, vendredi à Fès, aux tirs au but (6-5), après un score d'un but partout au terme des deux mi-temps et des prolongations. Le Widad Athletic de Fès avait, quant à lui, écarté le Raja de Casablanca, samedi à Tanger, suite à sa victoire aux tirs au but (4-3), après que le match s'est soldé sur un nul (1-1).