Maroc: La troupe "Kawaliss" primée à Safi

La pièce de théâtre "Alach ?" (Pourquoi?) de la troupe "Kawaliss" de Casablanca a remporté le Grand Prix du Festival international "Nuits du théâtre Jossour" dans sa 5ème édition, qui a pris fin lundi, à la Cité de la culture et des arts de Safi.

Le jury a décerné un prix d'encouragement ex æquo à la troupe du Complexe de théâtre et des arts (Palestine) pour son œuvre théâtrale "Makhad" (accouchement) et le Théâtre Rahala des Emirats arabes unis pour sa pièce de théâtre "Le cri du cadavre".

Le prix de la meilleure interprétation féminine a été attribué à la comédienne suisse Lili Suter pour son rôle dans la pièce de théâtre "Potiche" de la compagnie Rive Gauche (Suisse) alors que le prix de la meilleure interprétation masculine a été octroyé à Nourreddine Kouini pour son rôle "Baba Kharbouch" dans la pièce de théâtre "Al Amaria" de la troupe Okad de Marrakech.

Le jury a décidé d'octroyer à l'acteur suisse Marco Polli un certificat d'excellence pour "l'énergie positive et le dynamisme gestuel", dont il a fait preuve.

Le prix de la meilleure mise en scène a été attribué à Mbarek Fkir pour l'œuvre théâtrale "Al Amaria" de la troupe Okad de Marrakech.

Pour cette édition, organisée cinq jours durant par la troupe Joussour, cinq œuvres théâtrales marocaines, arabes et européennes étaient en lice pour le prix de ce festival.

Au programme de cette 5ème édition tenue sous le thème "Le Théâtre langue de la paix" figurent une exposition de l'artiste Amine Souilmi à la salle d'exposition de la Cité des arts, outre des ateliers de formation au centre d'accueil de la Cité de l'aéroport sur la scénographie et l'éclairage encadrés par Dounia Aziz et Mohamed Maamouni (Egypte) et sur l'art de la représentation encadrés par Zouhad Diflaoui de la Tunisie.